Жіноча збірна України без проблем вийшла в 1/4 фіналу командного ЧЄ-2025

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2025, 16:43
Маргарита Песоцька
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу ЧЄ-2025.

В 1/8 фіналу українки перемогли команду Угорщини.

У першому матчі у принциповій дуелі зійшлися Маргарита Песоцька та Георгіна Пота. Поєдинок видався непростим і суперниці обмінялися партіями (1:1), після чого саме українка забрала два наступні гейми і виграла матч (3:1).

Наступні ж ігри пройшли менш конкурентно: Вероніка Матюніна, хоч і віддала партію 16-річній Ребеці Надь, але виграла 3:1, а Тетяна Біленко за рахунок суттєво вищого класу переграла Йогану Петери (3:0), що і забезпечило командну перемогу.

Нагадаємо, у липні цього року збірна України посіла 6-те місце на юнацькому чемпіонаті Європи, який проходив у Чехії.

