Українки перемогли Англію на чемпіонаті світу з настільного тенісу

У понеділок, 4 травня, відбувся матч 1/32 командного чемпіонату світу з настільного теннісу, де жіноча збірна України здобула впевнену перемогу над господарками турніру – командою Англії.

Українки обіграли Англію 3:1, де перша перемога була за англійкою Хо Тін-Тін. Зрівняла рахунок Маргарита Песоцька, закріпила результат Вероніка Матюніна й остаточний виграш здобула Маргарита Песоцька проти Тін-Тін.

Наступними противниками збірної України може бути або США, або Індія, які зіграють 5 травня.

Настільний теніс. Командний чемпіонат Світу

Лондон (Велика Британія), 4 травня. Жінки

Англія – Україна 1:3

Хо Тін-Тін – Тетяна Біленко 3:1 (4:11, 11:6, 11:9, 11:7)

Ю Тянер – Маргарита Песоцька 0:3 (5:11, 6:11, 6:11)

Елла Пашлей – Вероніка Матюніна 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)

Хо Тін-Тін – Маргарита Песоцька 0:3 (4:11, 7:11, 8:11)

Нагадаємо, що Маргарита Песоцька стала бронзовою призеркою міжнародного турніру з настільного тенісу, який відбувся у Тунісі.

У минулому році Вероніка Матюніна в парі з Ханою Года (Єгипет) також виграла бронзову медаль чемпіонату світу U-19 з настільного тенісу.