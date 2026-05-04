Чемпіон Настільний теніс

Українки перемогли Англію на чемпіонаті світу з настільного тенісу

Володимир Слюсарь — 4 травня 2026, 19:16
Маргарита Песоцька проти Ю Тянер
ITTF/Instagram

У понеділок, 4 травня, відбувся матч 1/32 командного чемпіонату світу з настільного теннісу, де жіноча збірна України здобула впевнену перемогу над господарками турніру – командою Англії.

Українки обіграли Англію 3:1, де перша перемога була за англійкою Хо Тін-Тін. Зрівняла рахунок Маргарита Песоцька, закріпила результат Вероніка Матюніна й остаточний виграш здобула Маргарита Песоцька проти Тін-Тін.

Наступними противниками збірної України може бути або США, або Індія, які зіграють 5 травня.

Настільний теніс. Командний чемпіонат Світу
Лондон (Велика Британія), 4 травня. Жінки

Англія – Україна 1:3

Хо Тін-Тін – Тетяна Біленко 3:1 (4:11, 11:6, 11:9, 11:7)

Ю Тянер – Маргарита Песоцька 0:3 (5:11, 6:11, 6:11)

Елла Пашлей – Вероніка Матюніна 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)

Хо Тін-Тін – Маргарита Песоцька 0:3 (4:11, 7:11, 8:11)

Підсумкове становище у групі
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Маргарита Песоцька стала бронзовою призеркою міжнародного турніру з настільного тенісу, який відбувся у Тунісі.

У минулому році Вероніка Матюніна в парі з Ханою Года (Єгипет) також виграла бронзову медаль чемпіонату світу U-19 з настільного тенісу.

Вероніка Матюніна Маргарита Песоцька

Вероніка Матюніна

