Україна програла Японії у 1/4 фіналу командного ЧС-2026

У п'ятницю, 8 травня, відбувся матч 1/4 фіналу командного чемпіонату світу з настільного тенісу, в якому жіноча збірна України поступилася Японії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь японок.

У першому матчі Анастасія Димитренко програла Хонокі Хасімото за підсумком трьох сетів. Японки збільшили перевагу в наступному поєдинку, де Міва Харімото виявилася сильнішою за нашу Вероніку Матюніну. Остаточну крапку в протистоянні поставила Хіна Хаята, яка у трьох партіях перемогла Тетяну Біленко.

Настільний теніс. Командний чемпіонат світу. ЖінкиЛондон (Велика Британія)6 травня, 1/4 фіналу

Україна – Японія 0:3

Анастасія Димитренко – Хонокі Хасімото 0:3 (9:11, 7:11, 4:11)

Вероніка Матюніна – Міва Харімото 0:3 (9:11, 5:11, 6:11)

Тетяна Біленко – Хіна Хаята 0:3 (5:11, 6:11, 5:11)

У півфіналі японські теністки зустрінуться з представницями Німеччини. В іншому півфіналі команда Китаю зіграє проти переможниці пари Франція – Румунія.

Попри невдачу, жіноча збірна України завершила турнір у вісімці елітних команд світу.

Раніше повідомлялося, що у 1/8 фіналу українки обіграли команду США.