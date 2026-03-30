Песоцька виграла "бронзу" на міжнародному турнірі в Тунісі

Українка Маргарита Песоцька стала бронзовою призеркою міжнародного турніру з настільного тенісу, який відбувся у Тунісі.

У матчі за вихід у фінал вона програла першій сіяній, 17-й ракетці світу, Чу Чон-Хуї з Південної Кореї, яка у поєдинку за "золото" у підсумку поступилася нейтральній спортсменці Елізабет Абраамян.

У підсумку Маргарита завершила турнір із бронзовою медаллю в активі.

Нагадаємо, у жовтні жіноча збірна України програла Португалії в 1/4 фіналу командного ЧЄ-2025.

Як відомо, у липні минулого року збірна України посіла 6-те місце на юнацькому чемпіонаті Європи, який проходив у Чехії.