Учаснику схеми "договірних" матчів повідомили про підозру

Учаснику схем про договірні матчі повідомили про підозру

Протиправну схему щодо організації "договірних" матчів викрили слідчі Оболонського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури за сприяння працівників Української асоціації футболу та Національної платформи доброчесності спорту.

Про це повідомляє ГУНП у місті Києві.

Зловмисник шляхом підкупу схиляв професійних гравців до навмисного програшу в матчах із настільного тенісу. Після домовленостей заздалегідь відомі результати використовувалися для отримання неправомірної вигоди через ставки в букмекерських конторах.

Зазначається, що 24-річний киянин через месенджери пропонував спортсменам зустрітись особисто для обговорення умов отримання грошової винагороди. Під час зустрічей він надавав учасникам детальні інструкції щодо перебігу гри.

Підозрюваний передавав кошти у вигляді авансів і подальших виплат за досягнення заздалегідь обумовленого результату. Таким чином зловмисник здійснював протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань.

За виконання визначених умов гравцям обіцяли винагороду в розмірі 800 доларів. Знаючи майбутній результат гри, фігурант цієї справи через підставних осіб здійснював ставки на ресурсах букмекерських контор.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі грошей одному зі спортсменів за участь у схемі. Йдеться про суму 18 600 гривень.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 369-3 Кримінального кодексу України – протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу з метою одержання неправомірної вигоди. За цією статтею він може отримати до трьох років позбавлення волі.

