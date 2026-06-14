Такого ви ще не бачили: гусак у формі збірної Мексики став зіркою ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 лише набирає обертів, але одного з найяскравіших героїв турніру вболівальники вже визначили. І для цього йому навіть не довелося виходити на футбольне поле.

На вулицях Мехіко місцеві жителі помітили домашнього гусака, якого господарі вирішили одягнути у форму збірної Мексики.

Незвичайний уболівальник швидко привернув увагу перехожих, а фотографії та відео з пернатим фанатом миттєво розлетілися соціальними мережами.

Поки футболісти борються за перемоги на домашньому для мексиканців чемпіонаті світу, гусак несподівано став справжньою знаменитістю серед уболівальників. Його почали фотографувати на вулицях, знімати відео та називати одним із найхаризматичніших персонажів нинішнього мундіалю.

Нагадаємо, в матчі-відкритті на ЧС-2026 зустрічались Мексика та Південна Африка. Гра завершилась перемогою господарів турніру з рахунком 2:0.

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Раніше повідомлялося, що у соцмережах завірусилася незвична дружбамексиканських та корейських вболівальників.