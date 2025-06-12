Найпопулярнішого боксера Чехії засуджено на три роки за побиття людини в одному із закладів Праги

Чеський боксер надважкої ваги Лукаш Файк (11-1, 7 КО) наступні три роки проведе у в'язниці. Він засуджений за побиття одного з гостей пабу. Інцидент трапився в червні 2022 року.

Про це повідомляє Fights.cz. Деталі додає Sport.cz.

Центральночеський крайовий суд сьогодні змінив початкові умовні вироки за напад з 2022 року на три роки позбавлення волі для Лукаша та його брата Яна, який також є колишнім бійцем ММА.

Для двох інших обвинувачених, Томаша Таубера та Ондрея Нідерле, було збережено трирічні терміни з випробувальним терміном чотири роки.

Разом з іншими засудженими співучасниками вони також повинні виплатити потерпілій стороні 2,3 мільйона крон компенсації. Рішення суду є остаточним і не підлягає апеляції.

Lukaš Fajk bude muset do vězení‼️



Soud změnil původní rozhodnutí 3 roky podmínky na 3 roky ve natvrdo. Týká se to i jeho bratra😳



Lukáš Fajk měl v pátek nastoupit do zápasu v Plzni, tento týden přišlo vyjádření, že kvůli zranění ruky nenastoupiĺ🤷‍♂️#PatronBoxing pic.twitter.com/tB47AbNvcF — Pavel Trbušek (@PTrbusek) June 11, 2025

Апеляційна палата Центральночеського крайового суду розглядала справу вдруге, оскільки постраждала сторона не погодилася з раніше призначеними умовними вироками для братів.

Інцидент стався три роки тому в спортбарі "Na Hřišti" в Гостивіце (передмістя Праги), куди, згідно з матеріалами справи, четверо нині засуджених молодиків прийшли з дівчиною Яна Файка, у якої нібито виник особистий конфлікт з одним із присутніх гостей.

Згідно з обвинувальним актом, вищезгаданий Ян Файк тричі без причини вдарив людину по голові, а також вдарив її ногою в живіт. Головний потерпілий, Петр Б., захищав постраждалого, а потім на нього накинулися всі четверо обвинувачених.

Потерпілий, очевидно, зазнав наслідків на все життя. Він опинився на пенсії по інвалідності та досі проходить реабілітацію. У нього проблеми переважно з шийним відділом хребта, а також із психікою.

Засуджені з самого початку захищалися, кажучи, що діяли в порядку самооборони і на них напали першими, але суди їм не повірили через свідчення присутніх гостей та записи з камер відеоспостереження.

27-річний Лукаш Файк на професійному ринзі поступився лише німцю ганського походження Пітеру Кадіру (20-1, 12 КО).

Нагадаємо, легенда гімнастики Мері Лу Реттон оштрафована на 100 доларів за водіння в нетверезому стані. На Іграх-1984 вона здобула "золото", два "срібла" та дві "бронзи".