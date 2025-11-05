Британський боксер ризикує провести понад 30 років у турецькій в’язниці після жорстокого нападу на таксиста

У Туреччині розгорівся гучний скандал – британського боксера Росса Кітчена можуть засудити до 33 років позбавлення волі. Спортсмена звинувачують у жорстокому нападі та пограбуванні таксиста в Стамбулі, який ледь вижив після нападу.

Інцидент стався у квітні в районі Ейюпсултан, коли 56-річний водій Кадір Бічер підібрав боксера в аеропорту. Як повідомляє видання The Sun, під час поїздки Кітчен став поводитися агресивно, а згодом раптово накинувся на водія.

На шокуючому відео з відеореєстратора видно, як британець, сидячи на задньому сидінні, бере таксиста за горло, тягне його обличчя до себе, б’є в ніс, тикає пальцями в очі та навіть намагається вкусити. Машина зупинилася просто посеред дороги, і боротьба продовжувалась вже на асфальті.

⚠️WARNING: This post describes a violent assault.



A British boxer, Ross Kitchen, is on trial in Turkey facing up to 33 years in prison for the brutal assault of a taxi driver that was captured on dashcam.



The 56-year-old driver, Kadir Bicer, was left in a coma after the April… pic.twitter.com/G49SwCegD4 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 5, 2025

Бічер вижив дивом, але отримав тяжкі травми – переломи, втрату зору на одне око та частковий параліч обличчя.

"Частина мого обличчя досі не відчувається, я не бачу на одне око, іноді прокидаюся вночі, кричу від жаху. Я хочу справедливості," – сказав потерпілий у суді.

Кітчен заявив, що діяв із переляку, стверджуючи, що під час поїздки його охопила паніка і він нібито подумав, що його викрадають.

"Я відчував себе погано ще до приїзду в Туреччину. Думав, що мене хочуть викрасти – ось чому я напав," – пояснив боксер.

Однак прокуратура не повірила цій версії, висунувши звинувачення у "навмисному завданні тяжких ушкоджень із особливою жорстокістю" та "пограбуванні".

Читайте також : Відео Глядачі волали від жаху: син легенди ММА жорстоко побив реслера під час шоу

Таксист також стверджує, що нападник викрав у нього 60 тисяч турецьких лір і 45 євро.

Судовий процес розпочався 4 листопада в 18-му Вищому кримінальному суді Стамбула, де прокурори вимагають для британця від 13 до 33 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що відома біатлоністка була визнана винною в крадіжці та шахрайстві.