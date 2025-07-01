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Тренер чемпіона Швейцарії очолив російський клуб. Йому загрожує в'язниця

Микола Дендак — 1 липня 2025, 22:21
Тренер чемпіона Швейцарії очолив російський клуб. Йому загрожує в'язниця
Фабіо Челестіні
ЦСКА

Колишній тренер швейцарського Базеля Фабіо Челестіні став наставником російського ЦСКА. Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє Blick.

Причиною цьому є законодавство Швейцарії та Іспанії. Згідно з ним, тренер не може отримувати винагороду від економічного суб'єкта, який перебуває під санкціями Європейського союзу. А банк ВЕБ, який фінансує ЦСКА, підпадає під цю категорію.

Тож тепер наставнику загрожує до п'яти років ув'язнення у Швейцарії та до шести – в Іспанії. Однак, доки Челестіні перебуває в Росії, не працює у Швейцарії чи Іспанії та не переказує жодних грошей на швейцарський чи іспанський рахунок, кримінального злочину немає.

Нагадаємо, попередній сезон наставник провів у Базелі, з яким став чемпіоном Швейцарії та виграв Кубок країни.

Раніше стало відомо, що швейцарський клуб Сьйон зіграє товариський матч із російським Зенітом у Санкт-Петербурзі.

Базель в'язниця війна Челестіні ЦСКА Москва

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