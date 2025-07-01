Тренер чемпіона Швейцарії очолив російський клуб. Йому загрожує в'язниця

Колишній тренер швейцарського Базеля Фабіо Челестіні став наставником російського ЦСКА. Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє Blick.

Причиною цьому є законодавство Швейцарії та Іспанії. Згідно з ним, тренер не може отримувати винагороду від економічного суб'єкта, який перебуває під санкціями Європейського союзу. А банк ВЕБ, який фінансує ЦСКА, підпадає під цю категорію.

Тож тепер наставнику загрожує до п'яти років ув'язнення у Швейцарії та до шести – в Іспанії. Однак, доки Челестіні перебуває в Росії, не працює у Швейцарії чи Іспанії та не переказує жодних грошей на швейцарський чи іспанський рахунок, кримінального злочину немає.

Нагадаємо, попередній сезон наставник провів у Базелі, з яким став чемпіоном Швейцарії та виграв Кубок країни.

Раніше стало відомо, що швейцарський клуб Сьйон зіграє товариський матч із російським Зенітом у Санкт-Петербурзі.