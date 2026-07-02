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Скаута клубу НФЛ та ексгравця Арканзас Стейт було засуджено до довічного ув'язнення за вбивство вагітної жінки

Микола Літвінов — 2 липня 2026, 09:55
Скаута клубу НФЛ та ексгравця Арканзас Стейт було засуджено до довічного ув'язнення за вбивство вагітної жінки
Блейз Тейлор
astateredwolves.com

Колишнього гравця Арканзас Стейт та скаута клубу НФЛ Теннессі Тайтанс Блейза Тейлора засудили до довічного ув'язнення за отруєння вагітної жінки.

Про це повідомляє The Athletic.

Таке рішення ухвалили після двох годин роздумів суд присяжних у Нешвіллі (штат Теннессі, США). Блейза визнали винним у трьох пунктах вбивства першого ступеня, два з яких були винесені за скоєння тяжкого злочину.

За даними слідства, скаут вирішив отруїти свою дівчину через те, що вона не хотіла робити аборт. Він підсипав у її напій смертельну дозу кокаїну, жінка перебувала на 5-му місяці вагітності.

Ексзахисника Арканзас Стейт відправили за ґрати на довічний термін, й на можливість дострокового звільнення він може сподіватися лише через 51 рік від початку терміну відбування ув'язнення.

Нагадаємо, що напередодні гравця Детройт Лайонс Терріона Арнольда було заарештовано за звинуваченнями у збройному пограбуванні та викраденні людей у Флориді.

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