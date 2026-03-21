Міг сісти до в'язниці на 185 років: колишню зірку WWE виправдали у справі про шахрайство

Колишнього рестлера Теда Дібіасі-молодшого повністю виправдали у гучній справі про фінансові махінації, яка тривала кілька років. 43-річного ексзірку WWE звинувачували у відмиванні грошей, шахрайстві, крадіжці та змові.

За даними слідства, справа стосувалася нібито незаконного привласнення близько 77 мільйонів доларів, з яких Дібіасі, за версією обвинувачення, міг отримати близько 3 млн. Усі ці гроші мали б піти на соціальній устрій штату Міссісіпі.

Прокурори стверджували, що кошти були витрачені на розкішні покупки, зокрема будинок за 1,4 млн, човен, вантажівку та навіть трактор. Тед заперечив усі звинувачення.

У разі обвинувального вироку Дібіасі-молодшому загрожувало до 185 років ув'язнення.

Судовий процес стартував 6 січня, але був затриманий через хворобу адвоката захисту. Після фінальних дебатів присяжні витратили близько чотирьох годин на обговорення і винесли вердикт, що він повністю невинний за всіма пунктами.

Після оголошення рішення емоційний Дібіасі звернувся до журналістів:

"Сім років наклепу і звинувачень ледь не зруйнували мою сім'ю. Але ми вистояли. Я дуже вдячний, що все закінчилося".

Адвокат спортсмена Скотт Гілберт підкреслив, що справа його клієнта суттєво відрізнялася від інших фігурантів, які раніше визнали провину.

