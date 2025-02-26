Коханий Тейлор Свіфт не збирається завершувати кар'єру

Один із лідерів Канзас-Сіті Чіфс Тревіс Келсі не буде завершувати кар'єру в це міжсезоння. Про це повідомив генеральний менеджер команди Бретт Віч.

Про це пише ESPN.

"У нього ще один рік за контрактом. Він повернеться", – сказав він.

35-річний Келсі грає за Канзас останні 12 сезонів. Саме Чіфс обрали його на драфті-2013 під №63.

Загалом у Національній футбольній лізі футболіст відіграв 175 матчів. Разом із Чіфс він виграв три Супербоули.

Нагадаємо, Канзас міг стати першим клубом в історії НФЛ, який виграв Супербоул тричі поспіль, але колектив Келсі та Махоумса зазнав поразки від Філадельфії.

Зазначимо, що Тревіс уже більше року перебуває в стосунках зі співачкою Тейлор Свіфт.