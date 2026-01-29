Олімпійська чемпіонка зізналася, що збирає гроші на Ігри-2026 продажем пікантного контенту на OnlyFans

Вже незабаром стартує Олімпіада-2026, участь в якій візьмуть сотні спортсменів з різних країн, чиї історії часом мають драматичний відтінок. Однією з таких розповідей поділилася і німецька спортсменка Ліза Баквіц, яка здивувала фанатів доволі нестандартним шляхом фінансування своєї кар'єри.

У 2024 році бобслеїстка підписала спонсорську угоду з платформою OnlyFans. За контрактом вона отримує фіксовану виплату, а також бонуси залежно від кількості підписників.

Наразі Ліза активно використовує платформу, щоб зібрати кошти на поїздку на Олімпіаду-2026.

Сама спортсменка спокійно ставиться до такої співпраці:

"Для мене це спонсор, який дає можливість займатися моїм видом спорту паралельно зі службою у збройних силах. Це цілком нормально".

Нагадаємо, Олімпіада-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочнеться у середу, 4 лютого. Змагання завершаться 22 лютого.Раніше повідомлялося, що європейський спортивний канал ігноруватиме росіян і білорусів на Олімпіаді-2026.

Напередодні Національний олімпійський комітет оголосив склад делегації збірної команди України на зимові Олімпійські ігри 2026 року.