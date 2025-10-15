Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощений доступ до державних і комунальних спортивних споруд.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Закон №4594-IX передбачає надання в погодинне користування державних та комунальних споруд без "бюрократичних" процедур оренди.

" Нововведення спрямоване на те, щоб зробити спортивну інфраструктуру більш доступною для громадян. Відтепер школи, спортивні секції, клуби та окремі громадяни зможуть швидше і простіше отримати доступ до спортивних залів, стадіонів чи басейнів для проведення тренувань або занять", – йдеться у поясненні Міністерства.

Реалізація Закону сприятиме розвитку масового спорту, популяризації активного способу життя та збільшенню доходів спортивних споруд.

