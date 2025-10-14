Президент України позбавив громадянства президента Федерації тайського боксу та мера Одеси Труханова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства низки осіб, серед яких опинився президент Федерації тайського боксу України та за сумісництвом мер Одеси Геннадій Труханов.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на пост Зеленського у своєму Telegram-каналі.

Підписаним указом Зеленський позбавив українського громадянства осіб, у яких підтвердили "наявність російського громадянства". Зазначимо, що в Україні заборонено мати подвійне громадянство.

Труханов опинився під "вогнем" після того, як петиція до президента з вимогою припинити його українське громадянство набрала необхідні 25 тисяч підписів менше ніж за добу.

"Журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність у Труханова російського громадянства", – зазначив автор петиції Мирослав Откович.

Сам Труханов на кожне звинувачення відповідав, що не має поспорту Російської Федерації.

Згідно зі статтею 79 закону "Про місцеве самоврядування в Україні", після втрати громадянства повноваження Геннадія Труханова як мера Одеси припиняються автоматично, без суду і рішень міськради. Доля щодо його посади президента Федерації тайського боксу України залишається невідомою.

