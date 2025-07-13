Збірна Німеччини виграла чемпіонат Європи з мотоболу, Україна завершила першість з різницею м'ячів -27

Збірна Німеччини стала чемпіоном Європи 2025 року з мотоболу. У фіналі німецькі мотоболісти здолали національну команду Франції.

У першому періоді французи забили двічі, на що німці відповісти не змогли. Проте у другій 20-хвилинці уже німецькі мотоболісти відзначились двома взяттями воріт і зрівняли рахунок – 2:2.

Після великої перерви Німеччина вийшла вперед, однак французи відповіли дуплетом. Після чого вже двічі поспіль забили формальні господарі фіналу. Завершився третій період за рахунку 5:4 на користь "Бундесманшафт".

У фінальній 20-хвилинці німці ще тричі вразили ворота суперника та довели свою ігрову перевагу до логічного завершення. Наприкінці гри французи не реалізували пенальті (перекладина). Підсумковий рахунок – 8:4.

Бронзові медалі завоювали представники Нідерландів, які у матчі за 3 місце розгромили Литву.

Чемпіонат Європи з мотоболу 2025 року

13 липня.

Фінал

Німеччина – Франція 8:4 (0:2, 2:0, 3:2, 3:0)

Матч за третє місце

Нідерланди – Литва 6:2

Збірна України програла всі 4 матчі першості з різницею м'ячів -27 (3:30) та посіла 5 місце на груповій стадії.

Нагадаємо, у чемпіонаті Європи взяло участь 5 команд, які за коловою системою зіграли кожен із кожним і визначили півфіналістів.

Збірні Росії (найтитулованіша в історії, 20-разовий чемпіон) та Білорусі (чемпіон 2004 року) з 2022 року відсторонені від міжнародних змагань через воєнне вторгнення в Україну.

Отже, Франція не змогла захистити свій торішній успіх. У 2024-му французи здолали німців у вирішальному поєдинку (3:2).

Найкращим бомбардиром турніру став нападник збірної Німеччини Яніс Шмітт. На його рахунку до фінального (наразі уточнюємо авторів голів у фіналі. – ред.) поєдинку було 16 влучних пострілів, 6 із яких у ворота "синьо-жовтих".

Паралельно з дорослою першістю проводилась і юнацька (U-18). Чемпіонами стали юні мотоболісти з Німеччини, Франція – срібний призер, Литва – бронзовий.