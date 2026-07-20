Став відомий склад збірної України на чемпіонаті Європи

Збірна України з мотоболу візьме участь у чемпіонаті Європи-2026 з мотоболу, який відбудеться в литовському Скуодас з 21 по 25 липня.

У заявці національної команди 9 мотоболістів – 2 воротарі та 7 польових гравців. Найбільше представництво в заявці має чинний чемпіон України Дружба з села Мачухи, що на Полтавщині.

Воротарі: Сергій Олексенко (Нива Вишняки), В'ячеслав Мусієнко (Дружба Мачухи).

Польові гравці: В'ячеслав Янішен, Ілля Мудрик, Владислав Мудик (усі – Поділля Кам'янець-Подільський), Микита Радько, Олександр Кінаш, Сергій Пузик, Іван Таран (Дружба Мачухи).

Головний тренер: Анатолій Таран.

Нагадаємо, у Євро-2026 візьмуть участь 5 збірних, які за коловою системою зіграють груповий турнір, після чого команди, які посіли перші 4 місця утворять пари півфіналістів. Детальніше з форматом і розклад першості можна ознайомитись за посиланням.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Німеччини, яка торік у фіналі здолала команду Франції. Збірна України на Євро-2025 програла всі матчі з різницею м'ячей –27 (3 – 30).