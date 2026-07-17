Чемпіонат Європи-2026 з мотоболу: розклад
З 21 до 25 липня в литовському місті Скуодас відбудеться чемпіонат Європи з мотоболу. У турнірі візьмуть участь, як і торік, 5 збірних: Німеччина, Франція, Нідерланди, Литва та Україна.
Груповий турнір пройде за коловою системою – кожен зіграє з кожним. 4 найкращі команди вийдуть у півфінал: переможець зіграє проти 4-го місця, друга команда – проти третьої.
Розклад матчів Євро з мотоболу
21 липня
🕖 11:30. Німеччина – Франція
🕖 15:30. Україна – Німеччина
🕖 20:00. Литва – Нідерланди
22 липня
🕖 14:00. Нідерланди – Україна
🕖 16:00. Литва – Німеччина
🕖 20:00. Литва – Україна
23 липня
🕖 12:00. Франція – Нідерланди
🕖 16:00. Німеччина – Нідерланди
🕖 20:00. Литва – Франція
24 липня
🕖 15:00. Україна – Франція
Півфінали
24 липня
🕖 17:00. Перший матч
🕖 19:00. Другий матч
Матч за третє місце
25 липня
🕖14:00
Фінал
25 липня
🕖 18:00
Офіційних трансляцій матчів ЧЄ не передбачено. Євро-2025 наживо показував сайт Мотобол Франції.
Нагадаємо, чемпіонами Європи 2025 року стали мотоболісти Німеччини, які у фінальному двобої здолали Францію (8:4). Чинним бронзовим призером Євро є національна команда Нідерландів, яка на торішній першості перемогла Литву (6:2) в матчі за третє місце.
Збірна України усі свої поєдинки програла з загальною різницею забитих і пропущених голів -27. Для "синьо-жовтих" Євро-2025 став першим з 2019 року.
У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Зазначимо, що збірні Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних змагань через війну в Україні.
Також у межах чемпіонату проходитимуть матчі серед юніорів (U-18), проте там збірна України представлена не буде.
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Попри складні часи для вітчизняного мотоболу, збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.
Також Україна 5 разів приймала ЧЄ: у 1995-му, 2002-му, 2007-му, 2009-му (усі рази – Вишняки, Лубенський район, Полтавська область) та 2011-му (Вознесенськ, Миколаївська область) роках.
Що таке мотобол?
Мотобол – це футбол на мотоциклі. Це найшвидший командний вид спорту у світі. Мотобол поєднує азарт футбольного матчу зі швидкістю автоспорту.
Гра проводиться на полі розміром з футбольне, яке покрите не травою, а гравієм. Іноді грають на асфальті, на який висипано пісок для кращої маневреності мотоцикла. На полі немає центрального кола, а воротарський майданчик має форму півкола. Гравцям на мотоциклах заборонено заїжджати в зону воротаря.
М'яч значно більший, ніж у футболі. На поле виходить за кожну команду по 5 гравців – воротар (грає пішки) та 4 польові гравці на мотоциклах.
Поєдинок триває чотири тайми по 20 хвилин. Перерва між таймами – 10 хвилин. На полі працюють двоє суддів та хронометрист.