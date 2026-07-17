Чемпіонат Європи-2026 з мотоболу: розклад

З 21 до 25 липня в литовському місті Скуодас відбудеться чемпіонат Європи з мотоболу. У турнірі візьмуть участь, як і торік, 5 збірних: Німеччина, Франція, Нідерланди, Литва та Україна.

Груповий турнір пройде за коловою системою – кожен зіграє з кожним. 4 найкращі команди вийдуть у півфінал: переможець зіграє проти 4-го місця, друга команда – проти третьої.

Розклад матчів Євро з мотоболу

Груповий етап

21 липня

🕖 11:30. Німеччина – Франція

🕖 15:30. Україна – Німеччина

🕖 20:00. Литва – Нідерланди

22 липня

🕖 14:00. Нідерланди – Україна

🕖 16:00. Литва – Німеччина

🕖 20:00. Литва – Україна

23 липня

🕖 12:00. Франція – Нідерланди

🕖 16:00. Німеччина – Нідерланди

🕖 20:00. Литва – Франція

24 липня

🕖 15:00. Україна – Франція

Півфінали

24 липня

🕖 17:00. Перший матч

🕖 19:00. Другий матч

Матч за третє місце

25 липня

🕖14:00

Фінал

25 липня

🕖 18:00

Офіційних трансляцій матчів ЧЄ не передбачено. Євро-2025 наживо показував сайт Мотобол Франції.

Нагадаємо, чемпіонами Європи 2025 року стали мотоболісти Німеччини, які у фінальному двобої здолали Францію (8:4). Чинним бронзовим призером Євро є національна команда Нідерландів, яка на торішній першості перемогла Литву (6:2) в матчі за третє місце.

Збірна України усі свої поєдинки програла з загальною різницею забитих і пропущених голів -27. Для "синьо-жовтих" Євро-2025 став першим з 2019 року.

У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Зазначимо, що збірні Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних змагань через війну в Україні.

Також у межах чемпіонату проходитимуть матчі серед юніорів (U-18), проте там збірна України представлена не буде.

***

Попри складні часи для вітчизняного мотоболу, збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.

Також Україна 5 разів приймала ЧЄ: у 1995-му, 2002-му, 2007-му, 2009-му (усі рази – Вишняки, Лубенський район, Полтавська область) та 2011-му (Вознесенськ, Миколаївська область) роках.

Що таке мотобол?

Мотобол – це футбол на мотоциклі. Це найшвидший командний вид спорту у світі. Мотобол поєднує азарт футбольного матчу зі швидкістю автоспорту.

Гра проводиться на полі розміром з футбольне, яке покрите не травою, а гравієм. Іноді грають на асфальті, на який висипано пісок для кращої маневреності мотоцикла. На полі немає центрального кола, а воротарський майданчик має форму півкола. Гравцям на мотоциклах заборонено заїжджати в зону воротаря.

М'яч значно більший, ніж у футболі. На поле виходить за кожну команду по 5 гравців – воротар (грає пішки) та 4 польові гравці на мотоциклах.

Поєдинок триває чотири тайми по 20 хвилин. Перерва між таймами – 10 хвилин. На полі працюють двоє суддів та хронометрист.