Україна розгромно програла Німеччині на старті Євро-2026, Німеччина та Франція розписали мирову

Збірна України з мотоболу зазнала нищівної поразки в першому матчі чемпіонату Європи, який приймає литовський Скуодас, від чинного чемпіона збірної Німеччини.

Рахунок зустрічі – 8:0.

Хеттриком відзначився нападник німецької команди Янніс Шмідт.

Наступний матч підопічні Анатолія Тарана зіграють у середу, 22 липня проти збірної Нідерландів. Початок – 14:00 за київським часом. Зазначимо, що "синьо-жовтих" чекає одразу дві гри 22 липня. О 20:00 українські мотоболісти зіграють з господарями, збірною Литви.

У першому матчі дня зійшлися торішні фіналісти – Німеччина та Франція. Французи мали ігрову й територіальну перевагу, двічі вели в рахунку, проте втримати перемогу не змогли. Хеттрик за "Бундесманшафт" в активі Яніса Шмідта, який на ЧЄ-2025 з 22 влучними пострілами став найкращим бомбардиром.

У завершальній грі першого дня Євро Литва зіграє з Нідерландами.

Чемпіонат Європи-2026 з мотоболу

21 липня

Німеччина – Франція 3:3

Україна – Німеччина 0:8

Литва – Нідерланди

Нагадаємо, 5 команд-учасниць європейської першості зіграють кожен з кожним на груповому етапі. 4 найкращі команди утворять півфінальні пари.

Фінал Євро заплановано на 25 липня.

На чемпіонаті Європи 2025 року Україна програла всі 4 матчі групового етапу з різницею забитих і пропущених – 27 (3-30).