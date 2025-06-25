Вперше за два роки: чоловіча збірна України з волейболу показала найгірший результат за ейсами

Чоловіча збірна України з волейболу відзначилася негативним показником – українці показали найгірший результат за ейсами за два роки.

Про це пише Суспільне Спорт.

Збірна України вперше в Лізі націй-2025 не змогли виграти бодай одну партію, поступившись Франції 0:3 за сетами. Однією з головних причин поразки України стали помилки на прийомах та низька реалізація подач: французи реалізували дев'ять ейсів, натомість українці лише двічі подали навиліт.

Для України результат 2:9 за ейсами став найгіршим за обома показниками у Лізі націй. Досі "синьо-жовті" виконували щонайменше по п'ять ейсів за гру та не дозволяли опонентам реалізувати більше восьми подач навиліт.

Дев'ять пропущених ейсів – найгірший результат для України з 2024 року.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної України з волейболу Сергій Євстратов прокоментував поразку від Франції в матчі п'ятого туру Ліги націй.