Збірна України з сокки завершила виступи в дебютному ЧЄ на стадії 1/8 фіналу

Збірна України з сокки завершила на стадії чвертьфіналу дебютний чемпіонат Європи-2024, який проводять у молдовському Кишиневі.

У першій грі плей-оф "синьо-жовті" мінімально поступилися Німеччині — 0:1.

90 хвилин зустрічі були з двома нулями на табло. Єдиний гол у ворота українців провели вже в компенсований час. Тім Шульмер із підозрою на гру рукою заштовхав м'яч у ворота. Перегляд епізоду арбітрами порушення правил не зафіксував.

Сокка — різновид мініфутболу, в якому грають два 20-хвилинні тайми складами 6 на 6. Розмір поля більший (50 на 30 м), ніж у мініфутболі (42 на 25 м).

Чемпіонату Європи-2024 з сокки

Кишинів (Молдова)

1/8 фіналу, 11 травня

Україна — Німеччина 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Шульмер

У чвертьфіналі Німеччина вийшла на Казахстан.

Нагадаємо, з трьома перемогами та однією нічиєю в першому турі Україна виграла свою групу континентальної першості. Німеччина натомість стала третьою в групі, набравши чотири очки в трьох турах.

Перше Євро в історії сокки у 2023 році виграла саме збірна Казахстану. Українці в фінальній частині змагань участі не брали.

На чемпіонаті світу-2023 в німецькому Ессені збірна України завоювала срібло, програвши саме казахстанцям у фіналі в серії пенальті.