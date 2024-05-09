Збірна України мінімально обіграла Албанію в третьому турі Євро-2024 із сокки

Збірна України з сокки здобула перемогу над Албанією в третьому матчі чемпіонату Європи-2024, що проходить у Кишиневі (Молдова).

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Перший та єдиний м'яч у грі забив Вадим Бурлай на 32-й хвилині матчу.

Сокка — різновид мініфутболу, в якому грають два 20-хвилинні тайми складами 6 на 6. Розмір поля більший (50 на 30 м), ніж у мініфутболі (42 на 25 м).

Чемпіонату Європи-2024 з соку.

Кишинів, Молдова

3 тур, 9 квітня

Україна - Албанія 1:0

Голи України: 1:0 - 32 Бурлай

Нагадаємо, у першому матчі Україна розписала нічию з Литвою (3:3), а у другому "синьо-жовті" здолали Сербію, вперше в історії перемігши на Євро.

Україна посідає проміжне 1 місце у групи. Зазначимо, що до 1/8 фіналу вийдуть із групи три команди, а також четверта – за певних умов.

Відтак "синьо-жовті" гарантували собі місце в плей-оф, адже вони не можуть фінішувати нижче третього місця.

В останньому турі групового етапу команда зіграє проти Франції 10 травня. Початок – о 23:00 за київським часом.

Група Е: турнірна таблиця

Україна – 7 очок (3 матчі), 7:5 Литва – 4 (3), 8:8 Сербія – 3 (2), 6:6 Албанія – 1 (2), 0:1 Франція – 1 (2), 1:4

Заявка збірної України

Байдак Ігор, Жуляни (Київ)

Марканич Святослав, Сармат (Прага)

Назаров Андрій, Жуляни (Київ)

Бурляй Вадим, Жуляни (Київ)

Жеріков Станіслав, ЕВІ Інжиніринг (Київ)

Хруль Денис, ФК Штурм/Жуляни (Київ)

Олександр Уруцький, Динамо КМДА (Київ)

Войтенко Дмитро, Манзана (Київ)

Яблунька Євген, Манзана (Київ)

Рівний Сергій, Манзана (Київ)

Сандецький Денис, Сармат (Прага)

Кодацький Миколай, Сармат (Прага)

Можейко Микита, Андезіт (Прага)

Тихненко Ігор, Андезіт (Прага)

Славнкін Андрій, Динамо (Прага)

Кучук Сергій, Андезіт (Прага)

Головний тренер: Віталій Мельник

Перше Євро в історії сокки у 2023 році виграла збірна Казахстану. Українці у фінальній частині змагань не брали участь.

На чемпіонаті світу-2023 у німецькому Ессені збірна України здобула срібло, програвши саме казахстанцям у фіналі у серії пенальті.



