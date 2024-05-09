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Збірна України мінімально обіграла Албанію в третьому турі Євро-2024 із сокки

— 9 травня, 19:12
Збірна України мінімально обіграла Албанію в третьому турі Євро-2024 із сокки

Збірна України з сокки здобула перемогу над Албанією в третьому матчі чемпіонату Європи-2024, що проходить у Кишиневі (Молдова).

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Перший та єдиний м'яч у грі забив Вадим Бурлай на 32-й хвилині матчу.

  • Сокка — різновид мініфутболу, в якому грають два 20-хвилинні тайми складами 6 на 6. Розмір поля більший (50 на 30 м), ніж у мініфутболі (42 на 25 м).

Чемпіонату Європи-2024 з соку.

Кишинів, Молдова

3 тур, 9 квітня

Україна - Албанія 1:0

Голи України: 1:0 - 32 Бурлай

Нагадаємо, у першому матчі Україна розписала нічию з Литвою (3:3), а у другому "синьо-жовті" здолали Сербію, вперше в історії перемігши на Євро.

Україна посідає проміжне 1 місце у групи. Зазначимо, що до 1/8 фіналу вийдуть із групи три команди, а також четверта – за певних умов.

Відтак "синьо-жовті" гарантували собі місце в плей-оф, адже вони не можуть фінішувати нижче третього місця.

В останньому турі групового етапу команда зіграє проти Франції 10 травня. Початок о 23:00 за київським часом.

Група Е: турнірна таблиця

  1. Україна – 7 очок (3 матчі), 7:5
  2. Литва – 4 (3), 8:8
  3. Сербія – 3 (2), 6:6
  4. Албанія – 1 (2), 0:1
  5. Франція – 1 (2), 1:4

Заявка збірної України

  • Байдак Ігор, Жуляни (Київ)
  • Марканич Святослав, Сармат (Прага)
  • Назаров Андрій, Жуляни (Київ)
  • Бурляй Вадим, Жуляни (Київ)
  • Жеріков Станіслав, ЕВІ Інжиніринг (Київ)
  • Хруль Денис, ФК Штурм/Жуляни (Київ)
  • Олександр Уруцький, Динамо КМДА (Київ)
  • Войтенко Дмитро, Манзана (Київ)
  • Яблунька Євген, Манзана (Київ)
  • Рівний Сергій, Манзана (Київ)
  • Сандецький Денис, Сармат (Прага)
  • Кодацький Миколай, Сармат (Прага)
  • Можейко Микита, Андезіт (Прага)
  • Тихненко Ігор, Андезіт (Прага)
  • Славнкін Андрій, Динамо (Прага)
  • Кучук Сергій, Андезіт (Прага)
  • Головний тренер: Віталій Мельник

Перше Євро в історії сокки у 2023 році виграла збірна Казахстану. Українці у фінальній частині змагань не брали участь.

На чемпіонаті світу-2023 у німецькому Ессені збірна України здобула срібло, програвши саме казахстанцям у фіналі у серії пенальті.


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