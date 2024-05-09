Збірна України мінімально обіграла Албанію в третьому турі Євро-2024 із сокки
Збірна України з сокки здобула перемогу над Албанією в третьому матчі чемпіонату Європи-2024, що проходить у Кишиневі (Молдова).
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Перший та єдиний м'яч у грі забив Вадим Бурлай на 32-й хвилині матчу.
- Сокка — різновид мініфутболу, в якому грають два 20-хвилинні тайми складами 6 на 6. Розмір поля більший (50 на 30 м), ніж у мініфутболі (42 на 25 м).
Чемпіонату Європи-2024 з соку.
Кишинів, Молдова
3 тур, 9 квітня
Україна - Албанія 1:0
Голи України: 1:0 - 32 Бурлай
Нагадаємо, у першому матчі Україна розписала нічию з Литвою (3:3), а у другому "синьо-жовті" здолали Сербію, вперше в історії перемігши на Євро.
Україна посідає проміжне 1 місце у групи. Зазначимо, що до 1/8 фіналу вийдуть із групи три команди, а також четверта – за певних умов.
Відтак "синьо-жовті" гарантували собі місце в плей-оф, адже вони не можуть фінішувати нижче третього місця.
В останньому турі групового етапу команда зіграє проти Франції 10 травня. Початок – о 23:00 за київським часом.
Група Е: турнірна таблиця
- Україна – 7 очок (3 матчі), 7:5
- Литва – 4 (3), 8:8
- Сербія – 3 (2), 6:6
- Албанія – 1 (2), 0:1
- Франція – 1 (2), 1:4
Заявка збірної України
- Байдак Ігор, Жуляни (Київ)
- Марканич Святослав, Сармат (Прага)
- Назаров Андрій, Жуляни (Київ)
- Бурляй Вадим, Жуляни (Київ)
- Жеріков Станіслав, ЕВІ Інжиніринг (Київ)
- Хруль Денис, ФК Штурм/Жуляни (Київ)
- Олександр Уруцький, Динамо КМДА (Київ)
- Войтенко Дмитро, Манзана (Київ)
- Яблунька Євген, Манзана (Київ)
- Рівний Сергій, Манзана (Київ)
- Сандецький Денис, Сармат (Прага)
- Кодацький Миколай, Сармат (Прага)
- Можейко Микита, Андезіт (Прага)
- Тихненко Ігор, Андезіт (Прага)
- Славнкін Андрій, Динамо (Прага)
- Кучук Сергій, Андезіт (Прага)
- Головний тренер: Віталій Мельник
Перше Євро в історії сокки у 2023 році виграла збірна Казахстану. Українці у фінальній частині змагань не брали участь.
На чемпіонаті світу-2023 у німецькому Ессені збірна України здобула срібло, програвши саме казахстанцям у фіналі у серії пенальті.