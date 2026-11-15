Ніколь "Nika Star" Джурик – про срібло юнацької Олімпіади: Ця історія є моїм крутим початком в карʼєрі

Українська брейкерка Ніколь "Nika Star" Джурик виграла срібну медаль змагань на юнацьких Олімпійських іграх-2026.

У фінальному батлі за "золото" 14-річна українка зустрілася з 17-річною японкою "Hiyo", яка є чинною чемпіонкою світу й лідеркою світового молодіжного рейтингу. Ніколь зуміла забрати раунд, але не перемогти.

Після фіналу Джурик поспілкувалася з Чемпіоном. Юна українка розповіла, кому присвячує цю медаль, чому поступилася японці та які емоції відчуває від завоювання "срібла".

– Вітаю зі "сріблом" юнацьких Олімпійських ігор. Які емоції відчуваєш зараз?

– Відчуваю неймовірну радість, дуже задоволена своїм результатом, це мій перший раз, коли я дійшла до фіналу та посіла друге місце.

– Хто найбільше підтримує тебе на шляху до спортивних успіхів? Чи є людина, якій насамперед хочеться присвятити цю медаль?

– Мабуть, присвятити цю медаль я хочу всім хто мене підтримував та готував до цих змагань. Найбільше мене підтримували мої тренери та, звичайно, сімʼя.

-У груповому етапі ти виграла всі три батли. Чи відчувала впевненість у своїх силах після такого старту?

– Так, впевненість була, але урівноважена.

– У фіналі ти зустрілася з чинною чемпіонкою світу японкою Hiyo. Що можеш сказати про цю суперницю? Чи доводилося раніше з нею змагатися?

– Дуже чекала батл проти Hiyo, тому що мала вже з нею декілька разів батл, та всі рази програла, тут хотіла довести інше, і вдалось виграти один раунд!

Вважаю, це дуже хороший результат, оскільки японка на цей момент перша у рейтингу, але я розумію що в мене в майбутньому є великий шанс її винести. Їй наступного року 18, а мені лише 15, тому буду працювати й перемагати!

– Чого забракло для перемоги? Чи залишилося відчуття, що могла взяти "золото"?

– Чесно, відчуття такого не було, для мене було щось неймовірне потрапити у фінал, і я вирішила просто насолодитись цим моментом та зробити все, що в моїх силах.

– Брейкінг уперше був представлений у програмі юнацьких Олімпійських ігор саме в Дакарі. Що для тебе означало стати частиною цієї історичної події?

– Це означає, що ця історія є моїм крутим початком в карʼєрі.

- Яка твоя найбільша спортивна мрія зараз?

– Наразі мрії в брейкінгу немає, просто хочу насолоджуватись тим, чим я займаюсь.