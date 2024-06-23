Україна здобула три ліцензії на Олімпійські ігри-2024 у брейкингу

Україна буде представлена одразу трьома спортсменами у змаганнях з брейкінгу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Українці отримали путівки за підсумками олімпійського кваліфікаційного відбору. Серед жінок ліцензію отримали бі-гьорл Kate (Катерина Павленко) та Stefani (Анна Пономаренко), а в чоловіків — бі-бой Kuzya (Олег Кузнецов).

Kate фінішувала на сьомому місці у жіночому заліку, Stefani — дев'ятою (останнє прохідне місце). Kuzya теж фінішував дев'ятим, обійшовши за додатковими показниками іншого українця, Lussy Sky.

Загалом, Україна у відборі була представлена п'ятьма спортсменами — три бі-гьорл та два бі-бої. І до останнього "синьо-жовті" претендували на максимальну кількість квот, проте здобули тільки три.

Нагадаємо, що брейкінг — один із чотирьох нових видів спорту, який дебютує на Іграх-2024 у Парижі.

Усього на Олімпійських іграх будуть змагатися по 16 бі-боїв та бі-гьорл. Максимальне представництво завоювали Франція, Японія та США (4 спортсмени), в України, Нідерландів та Китаю – по 3 спортсмени.