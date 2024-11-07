Австралійська брейкдансерка завершить кар'єру через критику публіки за виступ на ОІ

Австралійська спортсменка Рейчел Ганн заявила, що більше не братиме участі у змаганнях з брейкдансу через негативну реакцію на її виступ на Олімпіаді в Парижі.

Про це пише BBC.

37-річна Рейчел, яка працює в одному з університетів Австралії викладачкою культурології, тепер отримує багато зайвої уваги, тому хоче завершити кар'єру.

"Звичайно, я планувала продовжувати виступи, але зараз, як на мене, буде складно підійти саме до баттлу. Так, я досі танцюю і досі займаюся брейк-дансом. Але зазвичай це відбувається вдома у вітальні з моїм партнером. Все це дуже засмучує", – сказала вона.

Брейкданс дебютував як олімпійська дисципліна на Іграх у Парижі. Представниця Австралії не отримала жодного бала від суддів, але її виступ став вірусним в Інтернеті, оскільки вона робила дивні рухи, які запам'яталися.