Близько 30 тисяч на місяць: скільки зароблять українські тренери та спортсмени

Українські спортсмени та тренери заробляють близько 30 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомили джерела "Чемпіона" в Міністерстві молоді та спорту.

З майже 5 мільярдів на спорт найвищих досягнень 700 мільйонів (14%) йдуть на утримання близько 1700 атлетів і тренерів, що є штатними працівниками міністерства. Це зарплата й інші видатки, пов'язані з утриманням команди (зокрема, утримання офісу для тренерів, комунальні та супутні послуги).

"Це приблизна цифра, бо є спортсмени, що працюють на пів ставки. Те саме з тренерами. Також той, хто працює безпосередньо зі спортсменом, має систему надбавок, тобто зарплата в нього вища", – заявили в Мінмолодьспорту.

Загалом же бюджет забезпечує безперервну підготовку понад 20 000 українських атлетів. Це гарантує присутність нашої країни на всіх ключових спортивних майданчиках світу.

Розподіл видатків на спорт:

Спорт вищих досягнень – 4,98 млрд грн

Масовий спорт – 677,9 млн грн;

Молодіжна політика – 145,4 млн грн;

Утвердження української національної та громадянської ідентичності – 30,0 млн грн;

Розвиток спортивної медицини, забезпечення діяльності закладів вищої освіти та наукова діяльність у сфері спорту – 865,4 млн грн;

Забезпечення діяльності міністерства – 135,0 млн грн.

Нагадаємо, що тему фінансування спортсменів напередодні підняв чемпіон Європи Назар Чепурний. Гімнаст заявив, що в українських організаціях не знайшлось 900 євро для його підготовки до тріумфальної континентальної першості й атлету допомогла Німецька федерація гімнастики.