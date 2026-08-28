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Близько 30 тисяч на місяць: скільки зароблять українські тренери та спортсмени

Денис Іваненко — 28 серпня 2026, 12:55
Близько 30 тисяч на місяць: скільки зароблять українські тренери та спортсмени
Як формуються заробітки українських спортсменів
Міністерство молоді та спорту

Українські спортсмени та тренери заробляють близько 30 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомили джерела "Чемпіона" в Міністерстві молоді та спорту.

З майже 5 мільярдів на спорт найвищих досягнень 700 мільйонів (14%) йдуть на утримання близько 1700 атлетів і тренерів, що є штатними працівниками міністерства. Це зарплата й інші видатки, пов'язані з утриманням команди (зокрема, утримання офісу для тренерів, комунальні та супутні послуги).

"Це приблизна цифра, бо є спортсмени, що працюють на пів ставки. Те саме з тренерами. Також той, хто працює безпосередньо зі спортсменом, має систему надбавок, тобто зарплата в нього вища", – заявили в Мінмолодьспорту.

Загалом же бюджет забезпечує безперервну підготовку понад 20 000 українських атлетів. Це гарантує присутність нашої країни на всіх ключових спортивних майданчиках світу.

Розподіл видатків на спорт:

  • Спорт вищих досягнень – 4,98 млрд грн
  • Масовий спорт – 677,9 млн грн;
  • Молодіжна політика – 145,4 млн грн;
  • Утвердження української національної та громадянської ідентичності – 30,0 млн грн;
  • Розвиток спортивної медицини, забезпечення діяльності закладів вищої освіти та наукова діяльність у сфері спорту – 865,4 млн грн;
  • Забезпечення діяльності міністерства – 135,0 млн грн.

Нагадаємо, що тему фінансування спортсменів напередодні підняв чемпіон Європи Назар Чепурний. Гімнаст заявив, що в українських організаціях не знайшлось 900 євро для його підготовки до тріумфальної континентальної першості й атлету допомогла Німецька федерація гімнастики.

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