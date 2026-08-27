"Це не відповідає дійсності": Мінмолодьспорту відповіло Чепурному на критику після Євро-2026

Міністерство молоді та спорту України відреагувало на критику українських спортивних структур з боку Назара Чепурного після чемпіонату Європи 2026, де 23-річний гімнаст виграв золоту нагороду.

Відповідь на запит "Чемпіона" надала пресслужба відомства.

У відомстві наголосили, що цінують внесок Чепурного у перемогу на континентальній першості. Спортсмен є членом штатної команди національної збірної України та отримує передбачену контрактом заробітну плату, а також додаткову стипендію як бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.

У Мінмолодьспорті також пояснили, чому держава не фінансувала підготовку гімнаста за кордоном. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, кошти держбюджету не можуть використовуватися для проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних за межами України, окрім чітко визначених випадків.

Зокрема, фінансування закордонних зборів можливе, якщо в Україні немає належної бази для підготовки, відсутні необхідні погодні умови, потрібно провести завершальний збір на спорудах із обладнанням за міжнародними стандартами або є необхідність реалізації індивідуального плану підготовки за участю провідних іноземних спортсменів.

У міністерстві зазначили, що Чепурного попереджали про це ще після його звернення у травні щодо виїзду за кордон для виступів в іноземних клубах та підготовки до змагань.

"Назар Чепурний у своєму дописі зазначив, що виїхав, бо в Україні немає належних умов для підготовки до змагань. Але це не відповідає дійсності", – йдеться у відповіді Мінмолодьспорту.

У відомстві додали, що вся національна збірна України зі спортивної гімнастики тренується на спеціалізованій олімпійській базі на Київщині, де створені необхідні умови для підготовки спортсменів. При цьому Мінмолодьспорт заявив, що повністю фінансує підготовку національної збірної в межах України.

"Мінмолодьспорту цінує Назара Чепурного як видатного спортсмена і прагне його подальшого розвитку у складі національної збірної", – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, Чепурний став чемпіоном Європи 2026 року зі спортивної гімнастики, здобувши золоту медаль у чоловічому опорному стрибку.