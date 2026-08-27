900 євро – забагато: Чепурний розкритикував спортивні структури за відмову фінансувати підготовку до ЧЄ

Український гімнаст Назар Чепурний висловився про труднощі підготовки до чемпіонату Європи, де став переможцем в опорному стрибку.

Допис про це він опублікував в інстаграмі.

Спортсмен звернув увагу на відсутність фінансової підтримки з боку українських спортивних структур.

"Усі бачили гучний результат, медалі та красиву картинку. Але зараз я хочу розповісти, що насправді стояло за лаштунками цього результату. Через відсутність належних умов для підготовки півтора місяця тому я прийняв рішення виїхати до Німеччини, щоб готуватися до чемпіонату Європи. Увесь цей час я неодноразово звертався до Міністерства молоді та спорту України та Української федерації гімнастики з проханням про матеріальну підтримку тренувального збору. У відповідь я отримував "завтра". Зрештою я змирився з тим, що першу половину підготовки доведеться повністю оплачувати самостійно: житло, харчування, пальне та всі інші витрати. Після цього я попросив лише про одне – оплатити офіційний тренувальний збір у Кінбаумі. Мені сказали, що допоможуть. Але в результаті ні з боку Міністерства, ні з боку Федерації допомоги не було", – написав Чепурний.

Назар заявив, що йому добровільно допомогла з оплатою Німецька федерація гімнастики, дізнавшись про ситуацію. Він обурився ставленням українських структур, підкресливши, що йому потрібна була відносно невелика сума, якої не знайшлось, хоча члени Федерації паралельно літають бізнес-класом.

"Тому за цей результат я хочу подякувати виключно своєму тренеру Геннадію Людвиговичу Сартинському, Німецькій федерації гімнастики, Роландосу, своїм близьким і рідним, які були поруч і підтримували мене. Але аж ніяк не Українській федерації гімнастики та не Міністерству молоді та спорту. Немає нічого більш нікчемного, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх. Дуже шкода, що 900 євро на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи – це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства. Не дивуйтеся", – написав Чепурний.

Згодом під одним із дописів віцепрезидентки Української федерації гімнастики Стелли Захарової на її сторінці у фейсбуці попросили прокоментувати заяву Чепурного. Проте вона не стала цього робити, зазначивши, що "всі питання до президента Федерації".