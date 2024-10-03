Україна закликала виключити Росію з Всесвітнього кьорлінгу

Всеукраїнська федерація кьорлінгу закликає Всесвітній кьорлінг (World Curling) призупинити членство Росії через дії проти територіальної цілісності України.

Про це йдеться у листі Всеураїнської федерації кьорлінгу до World Curling, який опублікувала пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Президент ФВК Олексій Перевезенцев наголошує, що ці дії суперечать Статуту World Curling та Олімпійській хартії.

Він підкреслив, що включення регіональних організацій з тимчасово окупованих Росією територій територій України, зокрема, АР Крим та міста Севастополя, до складу Російської Федерації кьорлінгу є грубим порушенням міжнародних спортивних норм та Статуту World Curling.

Також зазначено, що цей інцидент створює виклик для World Curling, оскільки вона має реагувати на порушення з боку російської федерації кьорлінгу.

Всеукраїнська федерація закликає World Curling на найближчому засіданні призупинити членство РФ в організації.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний наголошує, що Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство російського олімпійського комітету (РОК) в організації саме через незаконне включення РОК до свого складу тимчасово окупованих Росією українських територій.

Така заява української сторони є частиною широкої міжнародної кампанії з відсторонення російських спортсменів та федерацій від міжнародного спорту, поки триває російська агресія.

Україна вимагає від міжнародних спортивних організацій призупинити членство Росії.

Зазначається, що українська сторона звернулася до міжнародних федерацій волейболу, настільного тенісу, кінного спорту, тхеквондо, дзюдо, фігурного катання та велоспорту із цим закликом.