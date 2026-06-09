Президент Німеччини підтримав ідею проведення Олімпіади-2036

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав ідею подачі заявки на проведення літньої Олімпіади 2036 року в країні.

Про це повідомляє Spiegel.

Ідея проведення Олімпіади-2036 у Німеччині виникла ще кілька місяців тому, проте спершу Штайнмаєр поставився до неї скептично через історичний контекст. Річ у тім, що рівно за 100 років до цього, у 1936 році, Олімпійські ігри приймав Берлін, і Адольф Гітлер використав їх для пропаганди нацизму.

Проте тепер Штайнмаєра вдалося переконати в тому, що організатори правильно подадуть глядачам, уникнувши аналогій з гітлерівською Олімпіадою в Берліні.

Минулого року повідомлялося про плани Катара провести Олімпіаду-2036. Також на проведення Ігор претендують Ахмедаббад (Індія), Стамбул (Туреччина), Нусантара (Індонезія) та Сантьяго (Чилі).