Чемпіонку Всесвітніх ігор та учасницю Олімпіади насмерть збив автомобіль

Словацька лучниця Деніса Баранкова померла в понеділок, 22 червня, у віці 24 років після трагічного інциденту, який стався на парковці перед багатоквартирним будинком у братиславському районі Петржалка. Її насмерть збив автомобіль.

Про це повідомляє Sport.aktuality.sk.

Травми спортсменки були настільки серйозними, що вона згодом померла від них у лікарні.

"Увечері до нас привезли жінку, яку збила машина. Пацієнтка була у дуже критичному стані з кількома серйозними травмами. Незважаючи на зусилля наших медичних працівників, на жаль, її не вдалося врятувати", – сказала Єва Кліска, речниця Університетської лікарні Братислави.

"З глибоким сумом ми сприйняли шокуючу інформацію про те, що Деніса Гурбан Баранкова померла в ніч з неділі, 21 червня, на понеділок, 22 червня, у віці 24 років, ставши жертвою трагічних обставин", – повідомила Словацька асоціація стрільби з луку.

Баранкова представляла Словаччину на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо та 2024 року в Парижі. Протягом своєї кар'єри вона також виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2021 року. Це була перша медаль Словаччини на цих змаганнях.

На Всесвітніх іграх 2025 року в Ченду (Китай), вона виборола золото зі стрільби з лука.

Нагадаємо, нещодавно від хвороби помер зірковий італійський ексфутболіст.