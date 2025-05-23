Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Зірка збірної Португалії отримав нагороду найкращому гравцеві року в пляжному футболі

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 08:49
Зірка збірної Португалії отримав нагороду найкращому гравцеві року в пляжному футболі
Бе Мартінс
Instagram instagram.com/beachsoccerworldwide/

Розпочався новий сезон пляжного футболу, тому Beach Soccer Worldwide нагородила найкращих гравців минулого року. Португалець Бе Мартінс визнаний найкращим серед чоловіків, у жінок – бразилійка Адріель.

Про це повідомила пресслужба Beach Soccer Worldwide.

Церемонія нагородження пройшла в іспанському місті Кадіс. Для 35-річного Мартінса це друга подібна нагорода за кар'єру. Вперше він був визнаний найкращим у світі за підсумками 2022 року.

Мартінс у складі збірної Португалії вигравав золото чемпіонатів світу 2015 та 2019 років. На клубному рівні він наразі грає за італійський Наполі.

Найкращим воротарем став його колега по збірній Педру Ману. Висхідною зіркою назвали іспанця Сулі Батіс.

Нагадаємо, жіноча збірна України з пляжного футболу стартувала з поразки на відбірному етапі Євроліги-2025. Наступний поєдинок збірна України проведе в п’ятницю, 23 травня, проти команди Англії. Початок о 17:15 за київським часом.

пляжний футбол

пляжний футбол

Не дотерпіли: Україна програла Іспанії у стартовому матчі Євроліги-2025
Збірні України поїхали до Іспанії змагатися за путівку на Євролігу-2025
Українка потрапила до трійки номінанток на титул найкращої воротарки світу
Перемоги над Німеччиною та Литвою, поразка від Польщі. Збірна України зіграла серію спарингів
Збірна України перемогла Литву та програла Польщі на міжнародному турнірі

Останні новини