Зірка збірної Португалії отримав нагороду найкращому гравцеві року в пляжному футболі

Розпочався новий сезон пляжного футболу, тому Beach Soccer Worldwide нагородила найкращих гравців минулого року. Португалець Бе Мартінс визнаний найкращим серед чоловіків, у жінок – бразилійка Адріель.

Про це повідомила пресслужба Beach Soccer Worldwide.

Церемонія нагородження пройшла в іспанському місті Кадіс. Для 35-річного Мартінса це друга подібна нагорода за кар'єру. Вперше він був визнаний найкращим у світі за підсумками 2022 року.

Мартінс у складі збірної Португалії вигравав золото чемпіонатів світу 2015 та 2019 років. На клубному рівні він наразі грає за італійський Наполі.

Найкращим воротарем став його колега по збірній Педру Ману. Висхідною зіркою назвали іспанця Сулі Батіс.

Нагадаємо, жіноча збірна України з пляжного футболу стартувала з поразки на відбірному етапі Євроліги-2025. Наступний поєдинок збірна України проведе в п’ятницю, 23 травня, проти команди Англії. Початок о 17:15 за київським часом.