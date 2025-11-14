Призер Олімпійських ігор: Участь Росії у міжнародних змаганнях є абсурдною в той час, коли триває війна

Латвійський саночник Крістерс Апарйодс, який став бронзовим призером Пекіна-2022, вважає, що повертати російських атлетів до змагань – помилка, оскільки агресія РФ проти України все ще триває.

Слова Апарйодса цитує Jauns.lv.

"Участь Росії у змаганнях є абсурдною в той час, коли тривають бойові дії. Що раптом змінилося і чому росіянам дозволено змагатися саме зараз? Війна закінчилася? У часи російської агресії таке рішення, на мою думку, є божевіллям, бо неможливо сховатися під знаком нейтралітету. Я бачив, що деякі з них (спортсменів – прим.) підтримували все, що відбувається в країні. Не будьмо наївними – вони всередині цього процесу та поінформовані про те, що відбувається. Таке рішення, на мою думку, неприйнятне", – сказав латвієць.

Апарйодс наголошує, що навіть якби російські та білоруські спортсмени були справді нейтральними, то "більшість російських спортсменів спонсоруються російським державним бюджетом, і ці гроші зовсім не нейтральні".

Нагадаємо, останнім часом все активніше йдуть чутки, що російські спортсмени можуть повернутися до виступів.

Наприклад, Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення частково задовольнити апеляцію російської сторони щодо відсторонення її спортсменів від змагань під егідою Міжнародної федерації санного спорту (FIL).

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) послабила обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі.

Зазначимо, 27-річний Крістерс також ставав бронзовим призером чемпіонату світу, а також двічі перемагав на чемпіонатах Європи.