Росіянам та білорусам дозволили виступати у командних змаганнях з кінного спорту

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) ухвалила рішення про послаблення обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє FEI.

Від 1 січня 2026 року представники цих країн зможуть виступати у командних змаганнях під нейтральним статусом.Відповідне рішення ухвалили під час Генеральної Асамблеї FEI, яка відбулася у Гонконзі.

Згідно з оновленими правилами, спортсмени з РФ та Білорусі й надалі не зможуть представляти державні символи, прапори чи гімни своїх країн, однак отримають право формувати команди нейтральних учасників. Крім того, з початку 2026 року Білорусі знову дозволять приймати міжнародні турніри під егідою FEI.

Нагадаємо, з 2022 року російські та білоруські вершники могли виступати лише в індивідуальних змаганнях під нейтральним прапором, без національної символіки.

Раніше World Aquatics допустили росіян та білорусів до участі на змаганнях у нейтральному статусі.