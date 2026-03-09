Дворазовий призер Олімпійських ігор став жертвою пограбування

Тренер збірної Латвії з санного спорту і колишній спортсмен Мартіньш Рубеніс, який має за кар'єру дві "бронзи" Олімпійськиї ігор, став жертвою грабіжника чи грабіжників. Злодій влаштував у будинку гармидер і викрав цінну картину латвійського художника Яніса Яунсудрабіньша.

Про це пише Jauns.lv.

"Картина, подарована моєму прадідусеві другом сім'ї Янісом Яунсудрабіньшем, зникла з дому. Якщо ви побачите її в ломбарді або на аукціоні, то знайте, що вона знаходиться в Ризі, на вулиці Пурес, 1", – написав Рубеніс у Фейсбуці.

Цінна картина, яку вкрали jauns.lv

У соціальних мережах спортсмен також розмістив відео, на якому видно, що він разом із дочкою оглядає свій будинок, який перебуває в очевидному хаосі.

"Хто так вчинив? Весь будинок розгромлений, всі документи – розкидані. Двері виламані. Жах! Тут були жахливі люди", – сказав латвієць.

Мартінс підсумовує, що пограбовано не його нинішнє місце проживання, а будинок, в якому він виріс і провів більшу частину свого життя, і в який він хоче повернутися.

"Повернутися, відремонтувати, зберегти душу будинку, яку вклав у нього мій прадід, будуючи його", – каже Рубеніс, зазначаючи, що, побачивши будинок діда в такому стані, у нього защеміло серце.

Мартіньш Рубеніс – колишній латвійський саночник, який виборов бронзову медаль на зимових Олімпійських іграх 2006 року в Турині, першу олімпійську медаль у санному спорті для Латвії. Він також виборів бронзову медаль у естафеті на Олімпійських іграх 2014 року у Сочі.

Після завершення спортивної кар'єри він почав тренерську роботу, очоливши збірну Латвії з санного спорту. У 2016 році він одружився з художницею та телеведучою Євою Кокоревич.

Латвійський письменник і поет Яніс Яунсудрабіньш (1877-1962) також був і художником, ілюстратором власних книг, а також одним із перших латвійських теоретиків та критиків мистецтва.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2026 було пограбовано збірну Ізраїлю з бобслею.