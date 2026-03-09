Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Дворазовий призер Олімпійських ігор став жертвою пограбування

Руслан Травкін — 9 березня 2026, 05:10
Дворазовий призер Олімпійських ігор став жертвою пограбування
Мартіньш Рубеніс
rtu.lv

Тренер збірної Латвії з санного спорту і колишній спортсмен Мартіньш Рубеніс, який має за кар'єру дві "бронзи" Олімпійськиї ігор, став жертвою грабіжника чи грабіжників. Злодій влаштував у будинку гармидер і викрав цінну картину латвійського художника Яніса Яунсудрабіньша.

Про це пише Jauns.lv.

"Картина, подарована моєму прадідусеві другом сім'ї Янісом Яунсудрабіньшем, зникла з дому. Якщо ви побачите її в ломбарді або на аукціоні, то знайте, що вона знаходиться в Ризі, на вулиці Пурес, 1", – написав Рубеніс у Фейсбуці.
Цінна картина, яку вкрали
Цінна картина, яку вкрали
jauns.lv

У соціальних мережах спортсмен також розмістив відео, на якому видно, що він разом із дочкою оглядає свій будинок, який перебуває в очевидному хаосі.

"Хто так вчинив? Весь будинок розгромлений, всі документи – розкидані. Двері виламані. Жах! Тут були жахливі люди", – сказав латвієць.

Мартінс підсумовує, що пограбовано не його нинішнє місце проживання, а будинок, в якому він виріс і провів більшу частину свого життя, і в який він хоче повернутися.

"Повернутися, відремонтувати, зберегти душу будинку, яку вклав у нього мій прадід, будуючи його", – каже Рубеніс, зазначаючи, що, побачивши будинок діда в такому стані, у нього защеміло серце.

Мартіньш Рубеніс – колишній латвійський саночник, який виборов бронзову медаль на зимових Олімпійських іграх 2006 року в Турині, першу олімпійську медаль у санному спорті для Латвії. Він також виборів бронзову медаль у естафеті на Олімпійських іграх 2014 року у Сочі.

Після завершення спортивної кар'єри він почав тренерську роботу, очоливши збірну Латвії з санного спорту. У 2016 році він одружився з художницею та телеведучою Євою Кокоревич.

Латвійський письменник і поет Яніс Яунсудрабіньш (1877-1962) також був і художником, ілюстратором власних книг, а також одним із перших латвійських теоретиків та критиків мистецтва.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2026 було пограбовано збірну Ізраїлю з бобслею. 

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
кримінал Олімпійські ігри Санний спорт

Санний спорт

Українські санкарі вперше в історії виграли загальний залік Кубку Націй одразу в двох дисциплінах
Лідери збірної України з санного спорту оновили свої рекорди на етапі Кубку світу в Санкт-Моріці
Мотивація від батьків на рукавичках: найбажаніша спортсменка Олімпіади виступила із милим меседжем
Курйоз із телефонним дзвінком. Олімпійському чемпіону довелося просити вибачення у канцлера Мерца
"Ми будемо стояти за Україну": латвійські санкарі підтримали Гераскевича після дискваліфікації

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік