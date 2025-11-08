Відкривав Ігри-2006: закривати Олімпіаду в Мілані буде легендарний танцівник балету

Всесвітньо відомий італійський танцівник балету Роберто Болле візьме участь у церемонії закриття Зимових Олімпійських ігор наступного року. Церемонія під назвою "Краса в русі" відбудеться у римському амфітеатрі у Вероні.

Про це повідомляє ANSA. Деякі деталі додає Giornaledelladanza.com.

"Арена ді Верона" була завершена в першому столітті нашої ери. Це один з найкраще збережених римських амфітеатрів.

"Вперше в історії олімпійська церемонія відбудеться на місці, що внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", – сказав Джованні Малаго, президент оргкомітету.

За його словами, церемонія закриття стане поєднанням спорту, мистецтва та культури, що оспівуватиме італійську красу та відбудеться в місці, де часто проводяться оперні вистави або концерти просто неба.

50-річний Болле вже виступав на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2006 року в Турині.

Він добре знає амфітеатр Верони, бо щороку проводить там програму зі своїми друзями.

"Веронська арена – це місце, яке я дуже люблю. Бути частиною цієї церемонії – це унікальний досвід, можливість продемонструвати красу в русі всьому світу", – заявив Роберто.

У місті Верона відбудеться лише церемонія закриття, жодних олімпійських змагань там не буде.

Поки що незрозуміло, скільки квитків буде продано на церемонію закриття. Веронський амфітеатр зазвичай має місткість 15 000 місць для оперних вистав, але на зимових Олімпійських іграх вона буде меншою через необхідне бронювання для спортсменів та офіційних осіб.

Болле є провідним артистом у театрах "Ла-Скала" (Мілан), "Ковент-Гарден" (Лондон) і Паризької національної опери.

За кар'єру виступав спеціально для королеви Єлизавети та Папи Римського Іоанна Павла II.

У 2012 році став кавалером Лицарського ордена Італійської Республіки за заслуги в галузі культури, за два роки отримав золоту медаль ЮНЕСКО за художній внесок.

