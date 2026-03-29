Найтитулованіший фристайліст в історії завершив кар'єру в 33-річному віці

Канадський фристайліст Майкл Кінгсбері оголосив про завершення кар'єри.

Про це він повідомила Team Canada.

33-річний спортсмен завоював золото чемпіонату Канади в своєму останньому заїзді.

"Протягом 17 сезонів легенда домінував у світі фристайл-лижного спорту та встановлював рекорди, здобувши 5 олімпійських медалей, 29 Кришталевих глобусів, 100 перемог на на етапах Кубку світу та 143 місця на подіумі Кубка світу. Це спадщина, яка переосмислила цей вид спорту.

Міку, дякую за спогади та насолоджуйся наступним розділом!

Мікаель Кінгсбері йде на пенсію як найвеличніший усіх часів", – йдеться в дописі Олімпійської збірної Канади.