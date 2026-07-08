На війні з Росією загинув відомий український пауерліфтер

Відомий український пауерліфтер Михайло Малкуш загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Малкушу було 29 років. Він родом з Волинської області, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Працював програмістом.

В 2018 році Малкуш завоював золото чемпіонату Європи у ваговій категорії до 59 кг, встановивши рекорд Європи серед юніорів. Був призером юніорських чемпіонатів світу, перемагав на міжнародних і всеукраїнських турнірах. Під час Кубка України в Коломиї встановив національний рекорд у жимі штанги — 190 кілограмів.

Михайло вступив до лав Збройних сил України одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Служив старшим солдатом у бригаді "Азов". Загинув на фронті поблизу Покровська (Донецька область) 30 жовтня 2025 року.

Наприкінці червня колишній литовський футболіст загинув на війні з Росією, захищаючи Україну.