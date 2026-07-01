Три людини загинули під час святкування перемоги Мексики в 1/16 фіналу ЧС-2026

Три людини загинули в Мехіко в ніч з 31 червня на 1 липня під час святкувань перемоги збірної Мексики над Еквадором на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, Мексика в 1/16 фіналу ЧС-2026 у Мехіко обіграла Еквадор з рахунком 2:0, здобувши свою першу перемогу в плейоф чемпіонатів світу за останні 40 років. Після матчу сотні тисяч мексиканців вийшли на вулиці столиці святкувати перемогу своєї команди.

Під час святкувань 3 людини загинули від асфіксії. Йдеться про 44-річного чоловіка, а також двох жінок – віком в 19 і 48 років. Медики проводили реанімаційні заходи, проте врятувати життя фанатів не зуміли.

В 1/8 фіналу Мексика 6 липня зіграє з переможцем матчу між збірними Англії та ДР Конго.