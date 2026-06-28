Внаслідок землетрусу у Венесуелі загинула сім'я аргентинського футболіста

Дружина та двоє дітей аргентинського центрального захисника Лукаса Трехо померли внаслідок землетрусу у Венесуелі.

Деталі повідомляє The New York Post.

Напередодні на території Венесуели відбулися масові землетруси з магнітудою 7,2 до 7,5. Природний катаклізм забрав життя близько 1430 людей, серед жертв опинилися сім'я футболіста венесуельського клубу Марітіму – дружина Яніна Маранелла та двоє хлопчиків Аарон та Айноа.

На їхні пошуки пішло 74 години. Допомогти у розшуці приїхали батько та брат Лукаса Трехо. Про смерть родини гравця проінформував його клуб та висловив свої співчуття з приводу цього.

"Футбольний клуб Спорт Марітімо Ла-Гуайра глибоко сумує з приводу втрати, якої зазнала родина Лукаса Трехо. Просимо проявити повагу до його рідних та товаришів по команді. Після 74-годинних пошуків їх було знайдено мертвими".

Також через цей землетрус загинув 14-річний вихованець Марітіму Віктор Паласіос.

Нагадаємо, що напередодні вінгер резервної складу французької команди Генгам Кензо Кіс помер у віці 21 років від утоплення під час аномальної спеки.