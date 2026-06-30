Ексмитника судитимуть за вбивство учасника Олімпіад, який був військовим ТЦК

Львівська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка, який вбив відомого у минулому українського санкаря Олега Авдєєва.

Про це повідомляє сайт Львівської обласної прокуратури.

У квітні поточного року 34-річний чоловік, який виявився колишнім інспектором Львівської митниці, ударом ножем в шию вбив 52-річного Авдєєва під час проведення заходів з оповіщення.

Військовий ТЦК намагався наздогнати 28-річного брата ексмитника, проте 34-річний чоловік вирішив завадити мобілізації свого родича. Поранення, яке він наніс ножем у шию, виявилося смертельним.

Після цього брати покинули місце злочину на авто, проте правоохоронці оперативно їх затримали. Ексмитник перебуває під вартою, йому інкриміновано умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Авдєєв був часником XVIII Зимових Олімпійських ігор в Нагано 1998 року та XIX Зимових Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті 2002 року. Виступаючи в санях-двійці разом із Данилом Панчеком, на двох Олімпіадах фінішували 11-ми.