Колишній литовський футболіст загинув на війні з Росією, захищаючи свободу України

На російсько-українській війні загинув колишній литовський футболіст Ігнас Кайлюс.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу Судува.

Під час футбольної кар'єри Ігнас виступав за другу команду Судуви, тож литовський клуб закликав вшанувати пам'ять свого гравця.

"Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати Ігнаса Кайлюса як людину, яка завжди випромінювала добру енергію. Колишній гравець Судуви Б віддав своє життя, захищаючи свободу України та всіх нас від агресорів, добро від зла, світло від темряви. Спочивай з миром, Герою! Підтримуйте обрані вами фонди, що допомагають Україні боротися, а пам'ять про Ігнаса ми вшануємо під час матчу 6 липня", – йдеться у заяві клубу.

Ігнас Кайлюс приєднався до лав ЗСУ у лютому 2026 року. 25-річний доброволець служив помічником гранатометника.

2 червня його підрозділ потрапив під обстріл російських окупантів, після чого з Ігнасом було втрачено зв'язок.

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