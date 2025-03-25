Віцечемпіона світу з бобслею тимчасово відсторонено через провальний допінг-тест

Британського бобслеїста Аррана Гуллівера тимчасово дискваліфікували через провальний допінг-тест.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародної тестової агенції (The International Testing Agency).

У заяві від ITA вказано, що 27-річний спортсмен надав "несприятливий результат аналізу" на заборонену речовину остарин, який взяли 2 березня.

За даними ITA, остарин може підвищити продуктивність шляхом "сприяння росту чистої м’язової маси та підвищення сили". Бобслеїсту загрожує дискваліфікація до 4 років. Він може може вимагати перевірки його проби B.

"Якщо буде подано запит на аналіз проби B і підтверджено результати проби A, випадок буде розглядатися як підтверджене порушення антидопінгових правил", – йдеться в заяві ITA.

Гуллівер є дворазовим призером чемпіонату світу з бобслею-четвірки у складі команди Великої Британії. На змаганнях 2023 року британці виграли срібло, а на цьогорічному ЧС у Лейк-Плесіді стали третіми. У 2023 році Арран став у складі національної збірної Чемпіоном Європи.

Нагадаємо, триразова медалістка Паралімпійських ігор британка Зої Ньюсон на свій 33 день народження завершила кар'єру.