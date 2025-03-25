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Триразова медалістка Паралімпіади оголосила про завершення кар'єри у свій 33 день народження

Руслан Травкін — 25 березня 2025, 15:07
Триразова медалістка Паралімпіади оголосила про завершення кар'єри у свій 33 день народження
Зої Ньюсон
x.com/TeamEngland

Парапауерліфтерка Зої Ньюсон прийняла рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє BBC.

Оголосила вона це в свій день народження. Параспортсменці вчора, 24 березня, виповнилося 33 роки.

Вона тричі представляла Велику Британію на Паралімпійських іграх. На Іграх у Лондоні Ньюсон стала срібною призеркою. Через чотири роки здобула бронзу.

Ігри в Токіо Зої пропустила, але на Паралімпіаді-2024 знову зуміла здобути бронзову медаль.

Вона змагалася у ваговій категорії до 45 кг. Під час виступу в Парижі Ньюсон встановила особистий рекорд, потиснувши вагу 109 кг.

Нагадаємо, головна зірка українського волейболу Олег Плотницький вирішив завершити кар'єру в збірній.

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