Переможець Супербоулу наклав на себе руки у віці 38 років

Колишній гравець лінії нападу Нью-Інґленд Петріотс Джордан Деві пішов з життя у віці 38 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначила дружина покійного Лінсі Деві на сторінці зі зборами на пожертви на підтримку їхньої родини з 4 дітьми, ексатлет загинув внаслідок самогубства. Збір уже перетнув позначку в 125 тисяч доларів із цільової суми у 500 тисяч доларів.

Водночас матір ексгравця Леслі Деві вважає, що смерть Джордана пов'язана з черепно-мозковою травмою.

Зауважимо, що Джордан протягом своєї кар'єри виступав у таких командах як Балтимор Рейвенс, Нью-Інґленд Петріотс, Сан-Франциско Фортинайнерс, Канзас-Сіті Чифс, Окленд Рейдерс, а завершив свій шлях спортсмена у 2021 році, перебуваючи в Баффало Біллс.

У складі "Патріотів" уродженець Америкен-Форк (штат Юта, США) виграв Супербоул в 2014 році. Загалом провів на рівні НФЛ 44 поєдинки. Був одним із рідкісних представників цього виду спорту, який не грав в американський футбол у старшій школі США.

Після завершення ігрової кар'єри працював дитячим тренером.

Нагадаємо, що нещодавно помер норвезький веслувальник та дворазовий олімпійський чемпіон Олаф Туфте.