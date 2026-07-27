Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Переможець Супербоулу наклав на себе руки у віці 38 років

Микола Літвінов — 27 липня 2026, 14:07
Переможець Супербоулу наклав на себе руки у віці 38 років
Джордан Деві
jguy65/instagram

Колишній гравець лінії нападу Нью-Інґленд Петріотс Джордан Деві пішов з життя у віці 38 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначила дружина покійного Лінсі Деві на сторінці зі зборами на пожертви на підтримку їхньої родини з 4 дітьми, ексатлет загинув внаслідок самогубства. Збір уже перетнув позначку в 125 тисяч доларів із цільової суми у 500 тисяч доларів.

Водночас матір ексгравця Леслі Деві вважає, що смерть Джордана пов'язана з черепно-мозковою травмою. 

Зауважимо, що Джордан протягом своєї кар'єри виступав у таких командах як Балтимор Рейвенс, Нью-Інґленд Петріотс, Сан-Франциско Фортинайнерс, Канзас-Сіті Чифс, Окленд Рейдерс, а завершив свій шлях спортсмена у 2021 році, перебуваючи в Баффало Біллс.

У складі "Патріотів" уродженець Америкен-Форк (штат Юта, США) виграв Супербоул в 2014 році. Загалом провів на рівні НФЛ 44 поєдинки. Був одним із рідкісних представників цього виду спорту, який не грав в американський футбол у старшій школі США.

Після завершення ігрової кар'єри працював дитячим тренером.

Нагадаємо, що нещодавно помер норвезький веслувальник та дворазовий олімпійський чемпіон Олаф Туфте.

НФЛ Супербол смерть

НФЛ

Рекордна угода в НФЛ: тріумфатора Супербоула продано за 9,6 млрд доларів
Скаута клубу НФЛ та ексгравця Арканзас Стейт було засуджено до довічного ув'язнення за вбивство вагітної жінки
Гравцеві НФЛ загрожує довічне ув'язнення за збройне пограбування та викрадення чотирьох людей
Мені так шкода, мамо: зірку НФЛ жорстко підставили з інтимним відео
Дівчина зірки НФЛ влаштувала гарячу фотосесію на тенісному корті

Останні новини