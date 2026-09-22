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Аонішікі переміг, йокозуна впевнено крокує до Кубку Імператора: результати 10 дня Aki Basho 2026

Руслан Травкін — 22 вересня 2026, 14:06
Аонішікі переміг, йокозуна впевнено крокує до Кубку Імператора: результати 10 дня Aki Basho 2026

У столиці Японії, Токіо, на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився 10 день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.

Данило Аонішікі Явгусишин переміг японця Чураноумі. Його опонент до сьогодні мав лише 2 поразки.

Успіх дозволив українцю наздогнати його. Наразі 22-річний вінничанин знаходиться в групі переслідувачів лідера.

По дві поразки мають Атаміфуджі та Фуджинокава. Лідером є йокозуна Оносато, який цього разу здолав Хакунофуджі.

Атаміфуджі у битві "гігнатів" переміг Котозакуру. Загальна їхня вага – 376 кг.

Фуджинокава до своєї сутички підійшов з імпровізацією. 125-кілограмовий рікіші застосував хенку (уникнення стартового зіткнення) проти Таканошо. Це не викликає повагу в світі сумо, але не є забороненим прийомом. 

Сергій Шіші Соколовський видав тривалу сутичку з Ошомою. На жаль, він втратив баланс, чим і скористався суперник.

Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 10 днів 

У середу, 23 вересня, Данило зійдеться на дохйо з Таканошо. Суперником Сергія буде Шонанноумі.

Найцікавішою дуелю буде протистояння Оносато та Фуджинокави. Атаміфуджі боротиметься проти монгола Кірішіми, який після трьох башо поспіль із результатом 12-3 наразі має показник 5-5. 

Переможцем стане той, хто набере більшу кількість перемог за підсумками 15 днів турніру. 

Нагадаємо, раніше Аонішікі висловився про тріумф над незручним для себе Йошинофуджі. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин Сергій Шіші Соколовський

Сергій Шіші Соколовський

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