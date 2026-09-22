Аонішікі переміг, йокозуна впевнено крокує до Кубку Імператора: результати 10 дня Aki Basho 2026

У столиці Японії, Токіо, на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився 10 день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.

Данило Аонішікі Явгусишин переміг японця Чураноумі. Його опонент до сьогодні мав лише 2 поразки.

Успіх дозволив українцю наздогнати його. Наразі 22-річний вінничанин знаходиться в групі переслідувачів лідера.

По дві поразки мають Атаміфуджі та Фуджинокава. Лідером є йокозуна Оносато, який цього разу здолав Хакунофуджі.

Атаміфуджі у битві "гігнатів" переміг Котозакуру. Загальна їхня вага – 376 кг.

Фуджинокава до своєї сутички підійшов з імпровізацією. 125-кілограмовий рікіші застосував хенку (уникнення стартового зіткнення) проти Таканошо. Це не викликає повагу в світі сумо, але не є забороненим прийомом.

Сергій Шіші Соколовський видав тривалу сутичку з Ошомою. На жаль, він втратив баланс, чим і скористався суперник.

Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 10 днів

У середу, 23 вересня, Данило зійдеться на дохйо з Таканошо. Суперником Сергія буде Шонанноумі.

Найцікавішою дуелю буде протистояння Оносато та Фуджинокави. Атаміфуджі боротиметься проти монгола Кірішіми, який після трьох башо поспіль із результатом 12-3 наразі має показник 5-5.

Переможцем стане той, хто набере більшу кількість перемог за підсумками 15 днів турніру.

Нагадаємо, раніше Аонішікі висловився про тріумф над незручним для себе Йошинофуджі.