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Аонішікі наотримував ляпасів, йокозуна вийшов у лідери: результати 8 дня Aki Basho

Руслан Травкін — 20 вересня 2026, 13:47
Аонішікі наотримував ляпасів, йокозуна вийшов у лідери: результати 8 дня Aki Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
nikkansports.com

У столиці Японії, Токіо, на арені "Рьогоку Кокугікан" відбувся 8 день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.

Данило Аонішікі Явгусишин здобув непросту перемогу над Дайєйшо.

Японець застосовував цупарі (удари долонями). Українець кілька разів пропустив удари, але одночасно з цим і скористався позицією, швидко схопивши його за маваші. Це і дозволило тріумфувати.

Сергій Шіші Соколовський віддав пояс практично відразу. Змінити хід подій після такого було складно. Асанояма просто виштовхав українця за межі кола.

Йокозуна Оносато у домінантному стилі здолав Таканошо. Він тепер одноосібний лідер із результатом 7-1.

Озекі Котозакура, який до сьогодні мав однакову кількість вікторій з Оносато, досить швидко зазнав поразки від Хакунофуджі

Улюбленець публіки Ура вчергове продемонстрував своє вміння уникати поразок у безвихідних ситуаціях. Цього разу його артистизм, гнучкість та мобільність допомогли тріумфувати.

Ще один яскравий сумоїст Фуджинокава також наотримував по обличчю від досвідченого Такаясу. 125-кілограмовий завдяки спритності врятувався й здобув свій шостий успіх за 8 днів.

Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 8 днів

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Розклад бої на 9 день Aki Basho 2026

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У понеділок, 21 вересня, суперником Данила буде Йошинофуджі. Це дуже незручний суперник для Аонішікі, адже українець переміг його лише один раз при п'яти поразках.

Шіші зійдеться на дохйо з Ічіямамото. Цей японець наразі має показник 1-7. 

Раніше Данило висловився про свій тріумф над Атаміфуджі

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин Сергій Шіші Соколовський

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