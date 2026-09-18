Третя поразка поспіль Аонішікі, легка перемога Шіші: результати 6 дня Aki Basho 2026

У Токіо завершився шостий день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026. Українські сумоїсти показали протилежні результати.

Данило Аонішікі Явгусишин видав тривалий бій з Фуджинокавою. Спритний японець зумів нав'язати боротьбу, врятуватися від підніжки, а згодом і виштовхати 22-річного вінничанина.

Для Данила це вже третя поразка поспіль після успішного старту турніру з трьох перемог.

Сергій Шіші Соколовський за кілька секунд розібрався з досвідченим Шьодаєм.

Яскраву перемогу здобув і йокозуна Оносато. Гонояма активно вклався в тачі-ай, але Оносато використав це на свою користь, поваливши того руками під час відступу.

Тримається в групі лідерів Котозакура. Він здолав Таканошо.

Оступився монгол Кірішіма, який перед турніром мав статус цуноторі – претендента на білий пояс йокозуни. Його здолав Йошинофуджі.

Турнірна таблиця Aki Basho після 6 днів турніру

Суперником Сергія у суботу, 19 вересня, буде Асахакорю.

Опонентом для Данила буде Атаміфуджі. Цей рікіші двічі програвав Явгусишину матчі плейоф за Кубок Імператора.

Раніше голова Асоціації сумо пояснив, чому Аонішікі так слабко виступає на турнірі в Токіо.