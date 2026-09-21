Йокозуна повернувся, Аонішікі катає на емоційних гойдалках: підсумки першої половини Aki Basho

Вересневий турнір у Токіо перейшов екватор. Для українців перша половина вийшла нерівною: Данило Аонішікі Явгусишин почав із трьох перемог, потім тричі поспіль пішов із дохйо переможеним – і знову виграв два поєдинки поспіль. Сергій Шіші Соколовський стартував важко, ненадовго вирівнявся, але підійшов до середини турніру з мінусом.

Після восьми днів у Данила 5-3, у Сергія – 3-5. Одноосібно лідирує йокозуна Оносато з рахунком 7-1, а з двома поразками йде відразу вісім борців, зокрема озекі Котозакура й секіваке Атаміфуджі.

Про те, що відбувається з ногами Аонішікі, чому вересень для Шіші важливіший за липень і що чекає на йокозуну, який не виграв жодного Кубка, – у нашому огляді першої половини Aki Basho.

Аонішікі – спад, повернення до свого сумо й гонитва за восьмою перемогою

Українець підходив до турніру не в найкращій формі. Весь липень Данило виступав із травмами обох ніг і тільки завдяки силі волі взяв чемпіонство на Nagoya Basho. Для відновлення після його травм потрібно було б кілька місяців паузи.

Але в сумо немає міжсезоння, а пропуск турніру карається падінням у банзуке – тож усе, що міг собі дозволити озекі, – це відмовитися від тренувальних поєдинків і обмежитися базовими вправами між турнірами.

Перші три дні Данило пройшов без поразок – Котоейхо, Такаясу та Котошохо не змогли протидіяти Аонішікі.

Після цього почалася серія поразок, яка здивувала та занепокоїла світ сумо.

На четвертий день Данило дав бій Хакунофуджі – і гьоджі (суддя на дохйо) виразно завагався, перш ніж спрямувати гунбай у бік представника Ісегахами. Коментатор NHK навіть вигукнув в ефірі: "Гунбай завагався! Завагався!".

Проте моно-ії (перегляд рішення) судді так і не оголосили, тож вирок залишився без перегляду. А п'ятий день став справжнім шоком – Гонояма виніс українця за дві секунди.

"Просто програв тиску. Нічого хорошого", – сказав Аонішікі після поєдинку.

Шостий день приніс третю поразку поспіль – цього разу від 21-річного Фуджінокави, який цього турніру вже встиг наробити шуму.

Про стан чемпіона висловився голова Японської асоціації сумо Хаккаку: "Він не міг тренуватися – тому тачі-ай легкий". Після третьої поразки він додав жорсткіше: "Це через брак тренувань. Такі поразки – це шок".

Що цікаво – на минулому, переможному для Данила турнірі той самий брак тренувань Хаккаку не хвилював.

Сам Аонішікі формулював інакше й коротше: треба було більше атакувати самому.

На сьомий день Аонішікі нарешті повернувся до свого сумо: переміг секіваке Атаміфуджі й зізнався, що попередні три дні не міг боротися так, як звик. На восьмий день він здолав Дайейшо й покращив рахунок до 5-3. Тепер головна мета – уникнути кадобану (статус озекі на попередженні): для цього Данилу потрібно виграти ще три з семи поєдинків.

Ставлення українського вболівальника до виступів Данила можна описати таким графіком:

t.me/kachikoshiua

Але це, звичайно ж, жарти – ми всі вболіваємо за якнайшвидше відновлення Данила й за початок його шляху до звання першого європейця-йокозуни.

Шіші – найвищий ранг і знайомий сценарій

Літній тур Японією українець пропустив через пошкодження ротаторної манжети лівого плеча – того самого, яке йому оперували після травневого башо.

Маегашира №9 – це найвищий ранг у кар'єрі Сергія. Саме тому вересневий турнір для нього показовіший за вдалий липень.

Після важкого старту Шіші зумів вирівняти ситуацію, здолавши Кінбозана, а потім двічі поспіль – Охо та Шодая. Однак потім поступився Асахакурю й Асаноямі, а після сьомого дня з'явилися побоювання щодо лівої ноги, хоча офіційно про травму не повідомляли.

Друга половина турніру для Сергія принципова ще з однієї причини. До цієї зони банзуке він піднімався вже тричі – і щоразу завершував турнір із мінусом.

t.me/kachikoshiua

Причина не в цифрі рангу, а в суперниках. У нижній частині банзуке вага Сергія вирішує багато, а з дев'ятої позиції він регулярно зустрічатиме тих, хто вміє працювати проти ваги технічно.

Тож 3-5 на найвищому ранзі в кар'єрі, з плечем після операції, – ще не катастрофа: для качі-коші йому потрібно виграти п'ять поєдинків із семи. Проте попереду саме той відрізок, на якому українець зривався всі попередні рази. Навіть скромні 8-7 стали б для нього вагомішим досягненням, ніж десять перемог у нижній частині банзуке в липні.

Хошорю – чекали до останнього дня

Хошорю пропускає третій турнір поспіль і вперше як йокозуна не вийшов на дохйо від першого дня – у травні монгол знявся після двох поєдинків, а в липні пропустив останні два.

Після операції на правому коліні він так і не повернувся до повноцінних тренувальних поєдинків, а наставник пояснив: випускати його хочуть лише тоді, коли він буде готовий боротися за чемпіонство.

Останні тижні невизначеності далися Хошорю важко – він мав проблеми зі сном та апетитом і втратив близько десяти кілограмів.

Рада з питань йокозун поки не поспішає із санкціями й очікує його повернення на Kyushu Basho. Але листопад стає ключовим: наставник уже визнав, що в разі чергової невдачі може постати питання про завершення кар'єри. За десять турнірів у ранзі йокозуни Хошорю досі не виграв жодного Кубку імператора.

Оносато – ліва рука повернулася

Єдиний йокозуна турніру проводить набагато кращу першу половину, ніж у Нагої. Після восьми днів у нього сім перемог і одна поразка, а після осічки Котозакури він лідирує одноосібно. Для порівняння: у липні він почав із двох поразок і закінчив турнір із дев'ятьма перемогами.

Головна причина – ліва рука. Після вивиху лівого плеча він майже рік боровся фактично однією правою.

Четвертий день створив новий інтернет-мем. Після зіткнення з Такаясу обидва почали балансувати на краю дохйо. І якщо Такаясу втримався, то йокозуна вирушив у "політ".

Через цей та інші стрибки з дохйо Оносато охрестили "літаючим йокозуною".

Втім, сутички проти Чураноумі та Таканошо він виграв завдяки активній роботі лівою рукою – чого від йокозуни ми не бачили вже давно.

Останній Кубок імператора японець вигравав рівно рік тому – тут, у Токіо. Сам він визнає, що давно не виступав у столиці й давно не перемагав.

Що вирішить другий тиждень

– Чи витягне Аонішікі восьму перемогу? Три за сім днів – завдання реальне, але попереду сан'яку (рікіші з високими рангами) й йокозуна.

– Чи закріпиться Шіші на своєму максимумі? Тричі на цих позиціях було маке-коші. Качі-коші стало б розривом із цією серією.

– Чи втримає Оносато темп у другому тижні? З понеділка починаються сан'яку, а вони перший удар тримають краще за будь-кого.

– Чи повернеться Котозакура в лідери? На восьмий день озекі несподівано програв комусубі Хакунофуджі й відпустив Оносато вперед.

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