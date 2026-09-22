Аонішікі висловився про успіх у сутичці з незручним Йошинофуджі

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин під час 9 дня Aki Basho здолав Йошинофуджі кидком сукуінаге. Японець за попередні 6 боїв виходив переможцем 5 разів.

Аонішікі в коментарі для Hochi.news зізнався, що радий успіху.

" Добре, що я не здавався до самого кінця і проявив наполегливість".

На попередньому турнірі він, незважаючи на травми лівої щиколотки та великого пальця лівої ноги, здобув Кубок Імператора та повернув ранг озекі.

На цьому турнірі він також виступає з зафіксованом тейпом на лівій щиколотці і, хоча й зазнав трьох поспіль поразок, демонструє непоганий результат – 6-3.

"Це не ідеально, але я можу робити багато чого. Я хочу зробити все можливе і залишатися вірним собі".

Перемога на цьому турнірі підніме його до цуноторі – претендента на білий пояс йокозуни.

Йокозуна – довічний ранг. У разі незадовільних результатів протягом тривалого часу йокозуну просять завершити кар'єру.